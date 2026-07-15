الاتحاد الأوروبي يخصص 920 مليون يورو لأوكرانيا استعدادًا لفصل الشتاء

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لمواصلة دعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قبيل حلول فصل الشتاء، متعهدةً بتخصيص 920 مليون يورو لهذا الغرض.

وأضافت فون دير لاين، خلال زيارتها إلى كييف اليوم، أن الاتحاد الأوروبي استثمر منذ بداية العملية العسكرية الروسية ما يقرب من 4 مليارات يورو لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا، مؤكدةً أن الاتحاد سيقدم هذا العام 920 مليون يورو.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إلى أن ذلك سيحافظ على استمرار عمل نظام الطاقة الأوكراني في الأوقات العصيبة.

وتابعت قائلة "نساعد في إعادة بناء وإصلاح وتعزيز البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وفقًا لخطتنا المحكمة.مهما حدث هذا الشتاء، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الإضاءة والتدفئة في المنازل الأوكرانية".

وقد وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية على شراكة صناعية استراتيجية اليوم للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لدى أوروبا.

وقال زيلينسكي "اليوم، لدينا الوثيقة الأولى التي ستشكل أساس «اتفاقية الطائرات المسيرة» – وهي اتفاقية دفاعية كبرى بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. هذه خطوة تاريخية في علاقاتنا".

وقد وصلت فون دير لاين إلى كييف صباح اليوم في زيارتها الحادية عشرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.