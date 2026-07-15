بينهم مصريان.. بريطانيا تسجن 3 طالبي لجوء بعد اغتــصاب امرأة على شاطئ برايتون

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدد طويلة على ثلاثة رجال، بينهم مصريان، بعد إدانتهم باغتصاب امرأة على شاطئ مدينة برايتون في جريمة وصفتها المحكمة بأنها "عدوانية وقاسية للغاية" وتركت آثارًا نفسية مدمرة على الضحية.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حكم على طالب اللجوء الإيراني عبد الله أحمدي (26 عامًا) والمصري إبراهيم الشافعي (26 عامًا) بالسجن لمدة 21 عامًا لكل منهما، فيما عوقب المتهم الثالت وهو مصري (21 عامًا) بالسجن 18 عامًا وستة أشهر بعد إدانته بالمشاركة في الجريمة وتصوير الاعتداء.

وأكدت القاضية كريستين هينسون، خلال جلسة النطق بالحكم في محكمة هوف كراون، أن المتهمين الثلاثة شاركوا في "هجوم عدواني وقاسٍ للغاية"، مشيرة إلى أن ما تعرضت له الضحية أحدث "تأثيرًا مدمرًا لا رجعة فيه" على حياتها.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين، الذين كانوا يقيمون في فندق تابع لوزارة الداخلية البريطانية بمدينة هورشام، التقوا الضحية بعد خروجهم من حانات ونواد ليلية في برايتون، قبل أن يستدرجوها إلى الشاطئ حيث وقع الاعتداء، بينما قام أحدهم بتصوير الواقعة.

وخلال المحاكمة، حاول اثنان من المتهمين الزعم بأن العلاقة تمت بالتراضي، في حين ادعى المتهم الثالث أنه كان يصور الواقعة لجمع أدلة لمساعدة الضحية، إلا أن هيئة المحلفين رفضت تلك الروايات وأدانتهم جميعا.

وبموجب الحكم، سيقضي المدانون ثلثي مدة العقوبة قبل النظر في إمكانية الإفراج المشروط عنهم، كما سيخضعون لست سنوات إضافية من المراقبة المشددة عقب انتهاء فترة السجن.