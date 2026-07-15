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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالفيديو.. بسمة وهبة تفاجئ الجمهور ببن مغشوش على الهواء

الهواء
الهواء
رحمة سمير

فاجأت الإعلامية بسمة وهبة الجمهور ببن مغشوش على الهواء، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، حيث حذرت من تنامي ظاهرة غش البن في الأسواق، وذلك بعد تصريحات سابقة أشارت إلى أن نسبة كبيرة من البن المتداول مغشوشة.

وأكدت، أن الهدف من استضافة صاحب أحد المقاهي ياسر البدري هو توعية المواطنين بكيفية التفرقة بين القهوة السليمة والمغشوشة. وقالت إن كثيرًا من المشاهدين تساءلوا عن الوسائل التي تمكنهم من اكتشاف الغش.

وأوضح ياسر البدري صاحب أحد المقاهي، خلال استضافته بالبرنامج، أن بعض أساليب الغش تبدأ من مراحل التوريد والطحن، حيث يمكن خلط البن بقشر البن أو نوى البلح أو البسلة، مشيرًا إلى أن هذه المواد تكون قريبة في الشكل والطعم من البن، ثم تُباع للمستهلك بالسعر نفسه تقريبًا، رغم تدني جودتها.

وتابع، أن هناك طريقة أخرى يلجأ إليها بعض البائعين لإيهام الزبائن بجودة القهوة، وذلك بإضافة «الكربوناتو» إلى البن لإنتاج طبقة كثيفة من الرغوة «الوش»، موضحًا عمليًا كيفية خلط المادة مع البن ثم إعداد فنجان قهوة يبدو للوهلة الأولى ذا جودة مرتفعة.

وأشار إلى أن الزبون قد ينجذب إلى كثافة «الوش» ويعتقد أنها دليل على جودة القهوة، بينما الحقيقة أنها ناتجة عن إضافة مواد محسنة، مؤكدًا أن القهوة الرديئة قد تُباع بالسعر نفسه الذي يُباع به البن الجيد، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الغش.

وخلال التجربة العملية، أوضح ياسر البدري أن إضافة عصير الليمون إلى القهوة المغشوشة بالكربوناتو تؤدي إلى حدوث فوران واضح نتيجة التفاعل الكيميائي، معتبرًا أن هذه من أبرز الوسائل التي تكشف الغش.

وأشار إلى أن بعض البائعين يستخدمون النشا بالطريقة نفسها، لافتًا إلى أن إضافة الليمون تكشف هذا النوع أيضًا، بينما يعود الغش في بعض الحالات إلى خلط البن بقشر البن أو نوى البلح أثناء الطحن.

وفي ختام الفقرة، شددت بسمة وهبة على ضرورة انتباه المستهلكين إلى علامات الغش، موضحة أن الرغوة المبالغ فيها، والرائحة غير الطبيعية التي تميل إلى الاحتراق أو «الشياط»، والطعم المر بصورة غير معتادة، كلها مؤشرات تستدعي الحذر، فيما أكد ياسر البدري أن القهوة الجيدة لا تُقاس بكثرة «الوش»، وإنما بجودة البن وطريقة إعداده على النار.


https://www.youtube.com/watch?v=e2gOqbcUNaQ 

بسمة وهبة ببن الجمهور بن مغشوش الهواء

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