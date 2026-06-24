شاهد ماذا يقول الفلسطينيون عن بسمة وهبة.. مطرب فلسطيني يكشف الحقيقة.. فيديو

قال شادي البوريني المطرب الشعبي الفلسطيني الذي غنى احتفالا بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم 2026، إنّ المشاعر الصادقة هي السبب الحقيقي وراء الانتشار الكبير الذي حققته الأغنية، مشيراً إلى أن ما يخرج من القلب يصل مباشرة إلى قلوب الناس.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ المحبة بين الشعبين الفلسطيني والمصري كانت حاضرة بقوة، لافتاً إلى أنه بمجرد إعلانه الظهور في البرنامج مع بسمة وهبة كانت هناك ردود فعل واسعة من متابعيه الذين يعرفونها ويحبونها: «حكوا لي دير بالك رح تسألك أسئلة صعبة، قلت لهم لا يا عمي هي بين فلسطين ومصر بس محبة».

وأشار البوريني إلى أن الإعلامية بسمة وهبة تحظى بتقدير كبير لدى الفلسطينيين، مستعيداً موقفها السابق عندما تحدثت باللغة العبرية دعماً للقضية الفلسطينية، موضحاً أن هذه الخطوة لاقت صدى واسعاً داخل فلسطين.

وقال إن الهدف كان إيصال رسالة مباشرة يفهمها الطرف الآخر، مؤكداً أن الفلسطينيين اعتبروا ما قامت به موقفاً مهماً ومؤثراً، وأضاف: «إنتِ إعلامية عربية معروفة بكل مكان واستخدمتِ سلطتها لقضية فلسطين، فهذا شيء بالنسبة إلنا كتير مهم وكتير حبيناه والله».

وشدد المطرب الفلسطيني على أن الشعب المصري يمثل سنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني، قائلاً إن المصريين بالنسبة للفلسطينيين «إخوة وسند وسد».

وتابع أن وصول الفن المصري والرياضة المصرية إلى الشارع الفلسطيني يعكس عمق العلاقة بين الشعبين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين تابعوا مباريات منتخب مصر باهتمام كبير واحتفلوا بانتصاراته. وقال: «إنتِ شفتِ احتفالات غزة كيف كانت، الناس سهرت لمتابعة المباراة واحتفلت».

وأكد أن الفرحة بمصر موجودة في الأعراس والمناسبات الفلسطينية كافة، لأن الفلسطينيين «بنفرح مع مصر مثل ما مصر بتفرح معنا، وبنوقف معهم مثل ما بيوقفوا معنا»، واختتم حديثه بالتأكيد على أن «شعورنا واحد وقلبنا واحد دائماً، وفيه معزة كبيرة للمصريين في قلوب كل فلسطيني والله».

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