شادي البوريني: مقطع الاحتفال بفوز مصر في كأس العالم 2026 حقق نحو 40 مليون مشاهدة عبر إنستجرام

قال شادي البوريني المطرب الشعبي الفلسطيني الذي غنى احتفالا بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم 2026، إنّ المقطع الذي قدمه احتفالاً بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا حقق انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن عدد المشاهدات على حسابه عبر «إنستجرام» وصل إلى نحو 40 مليون مشاهدة، بينما حقق عبر «تيك توك» ما بين 6 و7 ملايين مشاهدة، فضلاً عن إعادة نشره عبر صفحات ومنصات عديدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّه فوجئ بحجم التفاعل الكبير بعد انتهاء الحفل الذي قدم خلاله المقطع، مضيفاً أنه نشر المقطع على صفحته الشخصية ثم اكتشف حجم الانتشار الكبير لاحقاً.

وتابع: «كنت بحفل ولما خلص الحفل أنا انصدمت»، موضحاً أنه كتب منشوراً وصف فيه الجمهور بـ«السفاح» بعدما تجاوزت المشاهدات كل توقعاته، مستلهماً الوصف من عبارته التي أطلقها على المنتخب المصري.

وأوضح المطرب الفلسطيني أن المقطع قُدم خلال عرس لأهالي القدس من منطقة بيت حنينا، لكنه سرعان ما وصل إلى مصر ثم إلى مختلف الدول العربية.

وأعرب عن سعادته لأن هذا النجاح لم يقتصر على الاحتفاء بمنتخب مصر فقط، بل ساهم أيضاً في التعريف بفن الحداية والزجل الفلسطيني، مؤكداً أن هذا اللون التراثي يتميز بصعوبته واعتماده على الارتجال السريع، وقد تحول خلال الفترة الماضية إلى ظاهرة لاقت اهتماماً واسعاً وترجمات وانتشاراً على مستوى الوطن العربي.

https://www.facebook.com/reel/1303560301959895