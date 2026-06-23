رؤوف خليف: فوز منتخب مصر على نيوزيلندا إنجاز تاريخي أسعد كل العرب

أعرب المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا، مؤكداً: «أهلاً بيكي وبكل الساهرين على برنامج 90 دقيقة ومشاهدي قناة المحور».

وعند سؤاله عن وصف المباراة، قال: «طبعاً لابد لي من كتاب كامل للحديث الآن عن المنتخب المصري»، مشيراً إلى أن هذا الفوز يُعد «أول فوز في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم»، مضيفاً أن ذلك لم يكن غريباً بالنظر إلى «القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذا الانتصار لم يسعد الشعب المصري فقط بل أسعد كل العرب، قائلاً: «أسعدنا ليس فقط الشعب المصري بل أسعد كل العرب لأنه انتصار يرجع ماء الوجه للكرة العربية»، مشيراً إلى أن أغلب المنتخبات العربية كانت خارج المنافسة باستثناء المغرب.

وتابع أن منتخب مصر قدم إنجازاً تاريخياً جاء بعد معاناة طويلة، مؤكداً أن «الماضي كان يستحق فيه المنتخب المصري أفضل بكثير، لكن الحاضر والمستقبل للمصريين».

وفي حديثه عن الجانب الفني، قال رؤوف خليف: «لو أعطي بطاقة حب سوف أعطيها للمدرب حسام حسن قبل اللاعبين»، موضحاً أنه أظهر تفوقاً تكتيكياً كبيراً، واصفاً إياه بأنه «داهية على مستوى التكتيك وتحضير المباراة». وأشاد بقراره بوضع محمد صلاح كرأس حربة قائلاً إن ذلك «إنجاز كبير.

محمد صلاح لم يعد كما كان قبل سنوات

وواصل: محمد صلاح لم يعد كما كان قبل سنوات، لذلك كان من الأفضل توظيفه في مركز المهاجم الصريح بدلاً من الجناح الأيمن، رغم وجود لاعبين مثل مرموش.