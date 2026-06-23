قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : وجود المفتشين الدوليين بالمواقع الإيرانية في الوقت المناسب
ممكن الاعتذار | العاصمة الجديدة توجّه رسالة مهمة لجماهير مصر قبل مباراة إيران بالمونديال
المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز
ماكرون يؤكد ضرورة إقرار وقف إطلاق نار قوّي يضمن انسحاب إسرائيل من لبنان
غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة غدًا.. والعظمى تصل لـ41 درجة
حقيقة ارتفاع تكلفة الأثاث المنزلي | صناعة الأخشاب توضح
تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية
الضرائب : محاسبة 2 مليون عقار من أصل 50 مليونًا مسجلة في مصر
تطورات صادمة في اتهام مسؤول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع .. كواليس مثيرة
ملوك الفراعنة في كل مكان.. سيلفي صلاح ونجوم المنتخب في سبوكين قبل مواجهة إيران
أحمد موسى يكشف تفاصيل إجراء أول مسح جوي كامل في تاريخ مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. موعد مران منتخب مصر استعدادا لـ مواجهة إيران

ابراهيم وحسام حسن
ابراهيم وحسام حسن
يسري غازي

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطنى موعد أول مران لـ الفراعنة الكبار استعدادا لمواجهة إيران  في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر بقيادة حسام حسن المجموعة السابعة في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط.

وذلك بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وقال ابراهيم حسن: المنتخب سيخوض مرانه في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية ، الرابعة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

كان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني أكد أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود اللاعب  للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه، وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.


وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:
1 ) منتخب مصر ..4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. نقطتين.

3 ) منتخب بلجيكا ..نقطتين.

4 ) منتخب نيوزيلندا ..نقطة واحدة.

منتخب مصر إيران مونديال 2026 كأس العالم حسام حسن ابراهيم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

ترشيحاتنا

رد جميل الأم الأرملة

كيف نرد جميل الأم الأرملة ونوفيها حقها؟.. أمين الإفتاء يوصي بهذا الأمر

دار الإفتاء

كيف تتحول نية العمل في الخدمة العامة إلى عبادة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور محمود الهواري

أمين مساعد البحوث الإسلامية يشارك في ندوة أثر الهجرة في بناء المجتمع

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

المزيد