أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر إمام إيران

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجاة في تشكيل منتخب مصر أمام إيران و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :رامي ربيعة الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي أمام إيران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، حيث تقام المباراة في الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفراعنة، ليس فقط في صراع التأهل وحسم صدارة المجموعة، ولكن أيضًا للحفاظ على جاهزية جميع العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات دور الـ32، في حال نجاح المنتخب في العبور إلى الأدوار الإقصائية.