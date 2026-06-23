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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحديدي: منتخب مصر الأفضل في المجموعة والجماهير كانت تتوقع الفوز على بلجيكا

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
منار نور

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي ، أن الجماهير المصرية في كندا والولايات المتحدة، أبدت ثقة كبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تصب في صالح الفراعنة لتصدر المجموعة.

وقال الحديدي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن الجماهير في كندا لم تُفاجأ بفوز منتخب مصر، بل كانت ترى أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق انتصار أكبر، كما توقعت تأهله إلى الدور التالي متصدرًا للمجموعة.

وأضاف أن الجماهير المصرية في الولايات المتحدة ترى أن المنتخب أهدر فرصة الفوز على بلجيكا، مؤكدة أن الفراعنة يقدمون أفضل مستوياتهم بين منتخبات المجموعة ولديهم القدرة على إنهاء الدور الأول في الصدارة.

وأوضح الحديدي، أن مقر إقامة بعثة المنتخب في مدينة سياتل يقع بمنطقة حيوية ومزدحمة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية خاصة حالت دون مغادرة البعثة مباشرة عقب المباراة.

وأشار إلى أن مواجهة مصر المقبلة أمام إيران ستشهد دعمًا جماهيريًا كبيرًا، متوقعًا حضور نحو 60 ألف مشجع لمساندة المنتخب الوطني في اللقاء المرتقب.

وفيما يتعلق بالحالة الطبية للاعبين، كشف أن حسام عبد المجيد وحمدي فتحي سيخضعان لفحوصات إضافية لتقييم حالتهما البدنية ومدى جاهزيتهما للمشاركة أمام إيران.

وأكد الحديدي ، أن المنتخب الإيراني يُعد من المنتخبات القوية، نظرًا لامتلاكه عددًا من اللاعبين المحترفين في أوروبا، إلى جانب عناصر مميزة دفاعيًا وهجوميًا، مشددًا على أهمية ظهور منتخب مصر بنفس المستوى الذي قدمه أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

واختتم تصريحاته بالإشادة بتألق زيكو خلال البطولة، مؤكدًا أنه أصبح محط أنظار الجماهير والمتابعين بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص المنتخب الوطني.

منتخب مصر كاس العالم جماهير الكرة المصرية

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