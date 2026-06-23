شبانة: فوز منتخب مصر على نيوزيلندا رسالة للعالم بأن الفراعنة قادمون

قال الإعلامي محمد شبانة إن منتخب مصر حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز على نيوزيلندا، مؤكدًا أن هذا الانتصار يُعد الأول في تاريخ المنتخب بكأس العالم، وأن الجيل الحالي سطّر صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية بعد تحقيق فوز طال انتظاره منذ 92 عامًا، ليتصدر المنتخب مجموعته عن جدارة.

وأضاف شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "شخصية منتخب مصر لا تنكسر، فبعد استقبال الهدف لم ينهَر اللاعبون ولم يفقدوا تركيزهم، بل واصلوا القتال وعادوا بروح المنتخب المعروفة مع حسام حسن. سجل زيكو، وتألق محمد صلاح، قبل أن يحسم محمود حسن تريزيجيه المباراة بالهدف الثالث".

وتابع: "ستظل هذه الليلة محفورة في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة، والعالم كله يتحدث عما حققه منتخب مصر".

وأشار إلى أن ما تحقق لا يقتصر على حصد ثلاث نقاط فقط، قائلًا: "هذه رسالة للعالم بأن حسام حسن ومحمد صلاح ذاهبان إلى المونديال من أجل المنافسة، وأن مشروع حسام حسن تحول من مجرد وعد إلى حقيقة وإنجاز ملموس على أرض الواقع بعد عامين من العمل".

وواصل شبانة: "الجميع سعداء بهذا الإنجاز، باستثناء بعض الفاشلين الذين لا يتوقفون عن الحديث حول اختيارات القائمة، بينما المصريون الحقيقيون الذين يحبون بلدهم يقدرون حجم ما تحقق ويدركون قيمة هذا الإنجاز".

واختتم تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر وجهازه الفني واتحاد الكرة استحقوا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على تهنئة المنتخب بنفسه. وأعلم جيدًا أن حسام حسن شخصية وطنية، وقد أثبت نجاح المدرب المصري وقدرته على تحقيق الإنجازات".