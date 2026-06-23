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التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم

الأردن والجزائر
الأردن والجزائر
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأردن والجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للطرفين، خاصة بعد النتائج التي حققها كل منتخب في الجولة الافتتاحية.

تشكيل منتخب الأردن

أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني، جمال السلامي، تشكيل فريقه الأساسي لخوض المواجهة، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، حسام أبو الدهب، يزن العرب، إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابدة، محمد أبو طه، نزار الرشدان.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، محمود المرضي.

ويأمل المنتخب الأردني في استثمار سرعة لاعبيه وانضباطهم التكتيكي للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل.

تشكيل منتخب الجزائر

في المقابل، كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء، معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، فارس شايبي، هشام بوداوي، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز، أمين جويري.

صراع من أجل التأهل

تحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يسعى كل منهما إلى تحقيق الانتصار والاقتراب خطوة جديدة من حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة ندية كبيرة في ظل تقارب المستوى الفني والطموحات المشتركة، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية في البطولة.

الاردن الجزائر كأس العالم اخبار الرياضة

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