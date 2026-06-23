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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من محمد فراج إلى توم كروز.. نجوم الفن يشجعون منتخباتهم في كأس العالم

احمد سعد
احمد سعد
يارا أمين

مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، حرص عدد من نجوم الفن في مصر والعالم على إظهار دعمهم لمنتخبات بلادهم من خلال حضور المباريات أو التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الفنانون متابعيهم لحظات تشجيعهم للمنتخبات المختلفة، سواء من المدرجات أو عبر منشورات وصور توثق احتفالهم بالانتصارات أو دعمهم للاعبين خلال مشوار البطولة.

نجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026

محمد فراج وبسنت شوقي
لفت الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي الأنظار خلال حضورهما مباراة مصر وبلجيكا، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. ونشرت بسنت مجموعة صور من داخل الملعب، ظهرت خلالها مرتدية قميص المنتخب المصري وتحمل علم مصر، إلى جانب زوجها.

ميلي ألكوك
 

أعربت النجمة الأسترالية ميلي ألكوك عن دعمها للمنتخب البرازيلي، حيث شاركت صورًا عبر حساباتها الرسمية ظهرت فيها مرتدية ألوان المنتخب، أثناء متابعتها إحدى مبارياته في البطولة.

أنيا تايلور جوي
 

كما كشفت النجمة العالمية أنيا تايلور جوي عن تشجيعها للمنتخب الأرجنتيني، ونشرت صورًا من داخل الاستاد أثناء حضورها إحدى مباريات الفريق.

أوين ويلسون وصوفيا فيرجارا
وحضر النجمان أوين ويلسون وصوفيا فيرجارا إحدى مباريات المنتخب الأمريكي، حيث ظهرا معًا داخل الملعب والتقطا عددًا من الصور التذكارية التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

باريس هيلتون
 

بدورها، شاركت باريس هيلتون متابعيها عبر “إنستجرام” صورًا ومقاطع فيديو من أجواء دعمها للمنتخب الأمريكي، وظهرت مرتدية القميص الرسمي للفريق، معبرة عن حماسها لمشواره في البطولة.

توم كروز
 

كما رُصد النجم الأمريكي توم كروز في المدرجات خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراجواي، حيث حرص على تحية الجماهير والتفاعل معها.

 

أحمد سعد

ومن بين النجوم المصريين، تابع الفنان أحمد سعد مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، وشارك جمهوره صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الاحتفال بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث ظهر مرتديًا قميص المنتخب المصري ورافعًا العلم داخل المدرجات.

أحمد سعد توم كروز باريس هيلتون إنستجرام محمد فراج وبسنت شوقي

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