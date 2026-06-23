خالد الدرندلي: منتخب مصر لا يبحث عن التمثيل المشرف.. ونستهدف إنجازًا تاريخيًا بالمونديال

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026، أن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نيوزيلندا يمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة بالبطولة، مشددًا على أن الطموحات أصبحت أكبر من مجرد الظهور المشرف، وأن الجميع داخل البعثة يعمل من أجل تحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.

الدرندلي: نريد كتابة تاريخ جديد

وقال الدرندلي، خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب أون”، إن جميع أفراد البعثة يعملون بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن النجاح الذي يحققه المنتخب هو نتيجة تعاون كبير بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو ترك بصمة حقيقية في البطولة، مؤكدًا أن المنتخب لا يشارك من أجل التمثيل المشرف فقط، بل يسعى للوصول إلى مراحل متقدمة وتحقيق إنجاز يفتخر به كل المصريين.

إشادة بحسام حسن ومحمد صلاح

وحرص نائب رئيس اتحاد الكرة على توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني نجح في إعادة الروح القتالية والانضباط داخل صفوف المنتخب، إلى جانب التخطيط الفني الجيد الذي ظهر بوضوح خلال المباراة أمام نيوزيلندا.

كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به قائد المنتخب محمد صلاح، موضحًا أنه لا يقتصر على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى قيادة اللاعبين وتحفيزهم وتنظيم الفريق داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء المنتخب.

الفوز كان يمكن أن يكون أكبر

وأشار الدرندلي إلى أن منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق فوز أكبر، مؤكدًا أن الفرص التي أتيحت للاعبين كانت كفيلة بزيادة النتيجة إلى أربعة أو خمسة أهداف، وهو ما يعكس التفوق الواضح للفراعنة طوال اللقاء.

صدارة المجموعة وترقب مواجهة إيران

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بعد الفوز على نيوزيلندا والتعادل في الجولة الأولى، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.

ويستعد الفراعنة لخوض مواجهة قوية أمام إيران، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يتطلع المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن صدارة المجموعة ومواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار الإقصائية