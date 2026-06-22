مهند لاشين يحتفل بفوز منتخب مصر: حلم الطفولة بيتحقق

علق مهند لاشين نجم منتخب مصر علي فوز الفريق على نيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

و نشر مهند لاشين صورة من الملعب و علق كاتبا عبر إنستجرام : شكرا لربنا،حلم الطفوله بيتحقق.



وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ودخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تعويض نتيجة الجولة الأولى، وفرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات المباراة رغم البداية القوية من جانب منتخب نيوزيلندا، الذي نجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول، إلا أن لاعبي المنتخب المصري أظهروا شخصية قوية وإصرارًا كبيرًا على العودة في النتيجة، لينجحوا في قلب موازين اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب المصري بصورة مميزة على المستويين الفني والبدني، واستغل المساحات في دفاع المنافس، ليتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية وسط أداء هجومي منظم وتحركات مميزة، وهو ما منح الفراعنة الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي منتخب مصر، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، حيث نجح الفريق في الحفاظ على توازنه بعد استقبال الهدف الأول، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة ويترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحت الجماهير المصرية فرحة كبيرة.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة في مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم، إذ رفع رصيده من النقاط وأنعش آماله بقوة في التأهل إلى دور الـ32، قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي ستكون فاصلة في تحديد مشوار الفراعنة بالبطولة.