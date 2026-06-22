أحمد موسى: منتخب مصر صاعد لدور الـ 32 بالمونديال بنسبة 97%

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا:

« شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نتوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائلًا: «شكرًا يا كابتن حسام حسن، أول مرة نفوز في مباراة بكأس العالم، المنتخب الوطني فاز عن جدارة واستحقاق، أي كلام لينا يكون عن الشوط الثاني فقط، الشوط الأول كان حاجة والشوط التانية كان حاجة تانية، منعرفش أي اللي حصل بين الشوطين».

وتابع:«محمد صلاح عالمي، ليه محمد صلاح عالمي زيه زي ميسي وكريستيانو، علشان بيستغل أصناف الفرص، لمسة والتانية حط جون، أي وقت يكون محمد صلاح في المكان اللي بيحبه هتلاقي هدف، لاعيبة منتخب نيوزيلندا طوال جدًا، طوال زي النخل، بنلاعب نخل، الجون اللي جه فينا اللاعب بتاع نيوزيلندا طلع ارتفاع عالي وحطها جون».

وأكمل أحمد موسى: «110 مليون كلهم وراء المنتخب، حتى لما المنتخب الوطني دخل فيه هدف، كان عندنا ثقة كبيرة جدًا في العودة والفوز، مصر صعدت لدور الـ32 من بطولة كأس العالم بنسبة 97%، ومباراة إيران مهمة جدُا علشان نصعد كأول المجموعة، الكابتن حسام حسن والرجالة مهمتهم أننا نتصدر المجموعة».

وأردف أحمد موسى:«في منتخبات هتصعد كأفضل توالت في ترتيب المجموعات، ولكن هيصدموا مع منتخبات تتصدر الترتيب المجموعات، اللي جاي صعب يا كابتن، ولازم نستغل كل الفرص، نلعب لعبنا قدام إيران، دول منتخب قوي جدًا ، وقدموا مباراة كبيرة، وشطارة كابتن حسام حسن، أنه بيتعامل كل مباراة بمفردها».

واستطرد أحمد موسى:«التركيز مع المنتخب والمساندة ليهم، ونشكر كل الجماهير التي تؤازر المنتخب الوطني، منتخب مصر كأنه بيلعب في القاهرة، شوارع كندا كلها مصريين، كمان في أجانب بيشجعوا مصر، وبعد المباراة محمد صلاح واللاعيبة نزلوا رقصوا مع الجماهير في الشارع».

وتابع:«مصر كان ممكن تخلص الشوط التاني 5 او 4 أهداف، زيزو كان هيدخل التاريخ، أنت رقصت الجون، والمرمى فاضى شوط على طول، أنت عاوز ترقص الشبكة، شوط يا زيزو في الجون، مش لازم ترجع تاني وتشوطها في الحارس، أنت كنت هتدخل التاريخ لو سجلت الهدف دا يا زيزو».