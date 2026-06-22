أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي، عقب تعليقه على مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏تحية خاصة للمعلق الكبير المحترم المتميز العاشق لمصر خليل البلوشي، ‏استمتعت بتعليقك ومقدمتك الرائعة عن بلدي العظيمة مصر".

وتابع: “طوال المباراة كنت تعلق وقلبك كله مع منتخبنا، تشجع تصرخ تهتف ويا للروعة والفرحة منك مع كل هدف لمصر، فعلا كنت مبدعا متألقا، ‏وشك حلو على مصر، ‏شكررررا لك، ‏شكرااا للشعب العماني الحبيب”.

واحتفل الإعلامي أحمد موسي بفوز المنتخب المصرى على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة إكس: "مبرووووك لمصر.. مصر تكتب التاريخ.. مصر تسجل أول انتصار في تاريخها في كأس العالم.. الله أكبر ولله الحمد".

ووجه موسي الشكر إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وقائد الفريق محمد صلاح، وجميع لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الفرحة سيطرت على الجماهير المصرية عقب الانتصار.

وختم أن ما حدث يعكس شخصية اللاعبين وروحهم القتالية، مشيرًا إلى أن أجواء الفرح والاحتفال عمت المصريين بعد هذا الفوز التاريخي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.