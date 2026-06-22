قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن
تحرك عاجل لحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية
حدث بياناتك.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك
انطلاق الجلسة العامة لـ النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة
الإيكونوميست: حالة عدم اليقين بشأن هرمز تقيد حركة مرور السفن
غرفة الأخشاب: ارتفاع الخامات وتكاليف الاستيراد يضغطان على الصناعة ومطالب بتدخل حكومي عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الكومي: محمد صلاح أسكت المشككين.. والروح داخل منتخب مصر سر التألق

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي، بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر، مؤكدًا أن قائد الفراعنة أثبت مرة أخرى قيمته الكبيرة ورد عمليًا على كل الانتقادات التي طالته خلال الفترات الماضية.

قال الكومي، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»: إن محمد صلاح قدم مباراة ممتعة على جميع المستويات، ولم يقتصر دوره على الجانب الهجومي فقط، بل ظهر بفاعلية كبيرة في مختلف أدوار الملعب، سواء في المساندة الدفاعية أو صناعة الفرص أو التسجيل، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

أضاف «أنا استمتعت بمحمد صلاح، واللي كان بيضايقني دايمًا الكلام اللي بيتردد إن نجوم العالم بيشيلوا منتخباتهم، وكانوا بيسألوا فين صلاح؟ أهو صلاح موجود وبيقدم النسخة اللي بتمتع الجماهير، سواء في الدفاع أو الهجوم أو صناعة الأهداف أو حتى التسجيل».

وتحدث الكومي عن العلاقة التي تجمع بين محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تسودها حالة من التفاهم والمحبة بين جميع الأطراف.

تابع «اللي يعرف حسام حسن كويس يعرف إنه قلبه أبيض من جوه، وعلاقته بمحمد صلاح علاقة أخ كبير بأخوه الصغير، ومفيش أي أزمات أو خلافات زي ما البعض كان بيحاول يصور».

وأشار إلى أن قائد المنتخب يلعب دورًا مهمًا في دعم زملائه واحتواء اللاعبين داخل المعسكر، ما ساهم في خلق حالة من الانسجام بين عناصر الفريق.

استكمل «محمد صلاح قريب جدًا من نجوم المنتخب، وهو أكتر واحد بيدعمهم وبيساندهم، والروح الموجودة داخل المعسكر رائعة جدًا، وفي حالة حب واحترام متبادل بين الجميع».

اختتم الكومي تصريحاته بالتأكيد على أن الأجواء الإيجابية داخل المنتخب قد تكون أحد أهم عوامل النجاح خلال البطولة، قائلًا: «العلاقة الطيبة بين اللاعبين والجهاز الفني هتكون سلاحًا مهمًا جدًا، وإن شاء الله الحالة الرائعة دي هي اللي هتودي منتخب مصر لأبعد نقطة ممكنة في البطولة».

إيهاب الكومي محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

استراحات المياه فى كأس العالم 2026

تغيير يمس إيقاعها.. لماذا أشعلت استراحات المياه الجدل في كأس العالم 2026؟

كسوف الشمس

12 أغسطس 2026.. كسوف شمسي استثنائي يربط 5 قارات والعالم العربي يترقب المشهد

الحرارة

خطر صامت .. حرارة كأس العالم 2026 تهدد الجماهير | إيه الحكاية

بالصور

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد