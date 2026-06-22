إيهاب الكومي: محمد صلاح أسكت المشككين.. والروح داخل منتخب مصر سر التألق

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي، بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر، مؤكدًا أن قائد الفراعنة أثبت مرة أخرى قيمته الكبيرة ورد عمليًا على كل الانتقادات التي طالته خلال الفترات الماضية.

قال الكومي، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»: إن محمد صلاح قدم مباراة ممتعة على جميع المستويات، ولم يقتصر دوره على الجانب الهجومي فقط، بل ظهر بفاعلية كبيرة في مختلف أدوار الملعب، سواء في المساندة الدفاعية أو صناعة الفرص أو التسجيل، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

أضاف «أنا استمتعت بمحمد صلاح، واللي كان بيضايقني دايمًا الكلام اللي بيتردد إن نجوم العالم بيشيلوا منتخباتهم، وكانوا بيسألوا فين صلاح؟ أهو صلاح موجود وبيقدم النسخة اللي بتمتع الجماهير، سواء في الدفاع أو الهجوم أو صناعة الأهداف أو حتى التسجيل».

وتحدث الكومي عن العلاقة التي تجمع بين محمد صلاح والمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تسودها حالة من التفاهم والمحبة بين جميع الأطراف.

تابع «اللي يعرف حسام حسن كويس يعرف إنه قلبه أبيض من جوه، وعلاقته بمحمد صلاح علاقة أخ كبير بأخوه الصغير، ومفيش أي أزمات أو خلافات زي ما البعض كان بيحاول يصور».

وأشار إلى أن قائد المنتخب يلعب دورًا مهمًا في دعم زملائه واحتواء اللاعبين داخل المعسكر، ما ساهم في خلق حالة من الانسجام بين عناصر الفريق.

استكمل «محمد صلاح قريب جدًا من نجوم المنتخب، وهو أكتر واحد بيدعمهم وبيساندهم، والروح الموجودة داخل المعسكر رائعة جدًا، وفي حالة حب واحترام متبادل بين الجميع».

اختتم الكومي تصريحاته بالتأكيد على أن الأجواء الإيجابية داخل المنتخب قد تكون أحد أهم عوامل النجاح خلال البطولة، قائلًا: «العلاقة الطيبة بين اللاعبين والجهاز الفني هتكون سلاحًا مهمًا جدًا، وإن شاء الله الحالة الرائعة دي هي اللي هتودي منتخب مصر لأبعد نقطة ممكنة في البطولة».