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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

علق الكابتن رضا عبد العال علي فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا بنتيجة (3-1) في كأس العالم.


وقال رضا عبد ألعاب فيديو فيديو نشره عبر موقع فيسبوك:"المنتخب عمل شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة محمد صلاح وشوت اول للنسيان  والله و عملوها الرجالة محمد صلاح بيثبت انه الدهن في العتائي ، محمد صلاح فعلا بيثبت انه تالت احسن لاعب في العالم بعد ميسي و كريستيانو  الي شايل الكافة زي ما ميسي شايل كافة منتخب الارجنتين ".

واضاف عبدالعال :"الشوط الاول نيوزيلندا تفوقت علينا بدنياً كانوا هما الأفضل ،مصطفي شوبير في الشوط الاول بالكامل كان نجم اللقاء بلا منازع لانه انقذ ٣ ٤ فرص و النتيجه صفر صفر والنتيجه واحد واحد و اتنين واحد مصطفي تألق و من وجهة نظري وياخد رجل المباراة ".

وتابع :"الشوط التاني اللعيبة حست انهم لازم يعملوا حاجة و فيه تحركات استحواذ خطورة بعد الجون الاول الثقة بدات تدخل للفريق كله و كله كوم و فرصة زيزو كوم تاني خالص يعني انت رقصت حط في الجون ليه بطول فيها و تصعبها علي نفسك و محدش مغطي ، يبقي دخل علطول في الجون فانت عبال موقفت و رجعتها من الرجل الشمال لليمين ضيقت المساحة عليك وجات في رجل الجون و رجعت ".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:
منتخب مصر: 4 نقاط
منتخب إيران: نقطتان
منتخب بلجيكا: نقطتان
منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة

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