أجواء الفرحة مستمرة بشوارع أسوان للاحتفال بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا

لا تزال أجواء الفرحة مستمرة فى شوارع أسوان عقب فوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص عدد كبير من المواطنين فى أسوان على متابعة المباراة منذ الساعات الأولى من الفجر داخل المقاهى والمنازل، قبل أن تتوالى الاحتفالات عقب صافرة النهاية

منتخب مصر

وقام العديد من الشباب بالتوافد إلى الشوارع رافعين الأعلام المصرية للإحتفال بهذا الفوز ، الذى جاء بعد أن تقدم المنتخب النيوزيلندى بهدف ، لتتوالى أهداف المنتخب المصرى لتصل إلى 3 أهداف .

وأكدت الجماهير من أهالى أسوان عن ثقتهم فى قوة لاعبى المنتخب المصرى لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية فى البطولة ، وخاصة بعد هذا الفوز الذى سيعطى للاعبى الفراعنة دفعة للحصول على المركز الأول في المجموعة السابعة .