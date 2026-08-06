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92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

انطلقت أمس الأربعاء 5 أغسطس 2026، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إيذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الحديث والقديم، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات 2026 بدأ صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

ومع انطلاق تنسيق الجامعات 2026 وبدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى، تصدرت عبارة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2025" محركات البحث، خاصة "جوجل"، بالتزامن مع بحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 وتوقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

ينشر موقع صدى البلد فيما يلي توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2026، والتي يمكن اعتبارها نموذجًا استرشاديًا حتى إعلان التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 92.9%

كلية طب الأسنان: 92.2%

كلية الصيدلة: 91.8%

كلية العلاج الطبيعي: 91.3%

كلية الهندسة: 87.5%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%

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