بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى .. إقبال كبير على معامل التنسيق بجامعة القاهرة

شهدت جامعة القاهرة اقبال كبير من قبل الطلاب الناجحين من طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2026.

أنطقت اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إيذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة المرحلة الأولى.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات 2026 بدأ صباح اليوم الاربعاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.