هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي

عُقد بمقر هيئة الطاقة الذرية اجتماعٌ موسّع بين مسؤولين وقيادات من الهيئة ووزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التطبيقية والطبية، وبخاصة المبادرات المرتبطة بصحة المرأة وتطوير خدمات العلاج الإشعاعي في مصر.

وقد تناول الاجتماع استعراض أفق التعاون في المشروعات الفنية والبحثية المتبادلة بين الطرفين، والتي تأتي بالتعاون والدعم الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستعرض الحاضرون آليات تعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا الإشعاعية في المجال الطبي، لاسيما في التشخيص المبكر وعلاج الأورام.

كما ركزت المناقشات على أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ حيث تم التباحث حول تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية ومتقدمة للكوادر الطبية من الأطباء والفيزيائيين والفنيين.

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع كفاءة التعامل مع أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي والتقنيات النووية الحديثة المستخدمة في المستشفيات والمراكز العلاجية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من الكوادر والقيادات لدى الجهتين، حيث حضر من هيئة الطاقة الذرية كل من الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، و الدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، و الدكتورة دينا الحسيني رئيس إدارة اتفاقية الأفرا ومستشار الوكالة الدولية الإقليمي في المجال الطبي، إلى جانب سحر عبد الحليم، مدير عام الإدارة العامة للإيفاد والعلاقات الخارجية بالهيئة.

ومن جانب وزارة الصحة والسكان، شارك في الاجتماع كل من: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، و الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، و الدكتورة إيمان الديباوي، أستاذ علاج الأورام بالإشعاع بالمعهد القومي للأورام، ورئيسة لجنة العلاج الإشعاعي للمبادرة الرئاسية، وزميل جامعة ماجيل بكندا.