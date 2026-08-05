قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس
من وداع ياسر عرفات إلى تشييع 112 جثمانا.. كيف غيرت الحرب ملامح الجنازات في فلسطين؟
التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين
الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة أزواج مارلين مونرو واللحظات الأخيرة فى حياتها

مارلين مونرو
مارلين مونرو
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة العالمية مارلين مونرو التى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى تاريخ عشاقها.

من هي مارلين مونرو؟

ولدت مارلين مونرو نورما جين مورتنسون، في لوس أنجلوس في الأول من يونيو عام 1926، حيث كانت والدتها غير مستقرة عاطفيا وكثيرا ما كانت محصورة في مصحة، لذلك نشأت مارلين على يد مجموعة من الآباء بالتبني وفي دار للأيتام.

بدأت مارلين مونرو عرض الأزياء في عام 1944، وفي عام 1946 وقعت عقدًا قصير الأجل مع شركة 20th Century Fox، ثم عادت إلى عرض الأزياء مرة آخرى.

بدأت في جذب الانتباه كممثلة في عام 1950 بعد ظهورها في أدوار ثانوية خلال فيلمين وعلى الرغم من أنها كانت على الشاشة تلعب دور عشيقة لفترة وجيزة في كلا الفيلمين، إلا أن الجمهور لاحظ القنبلة الشقراء، وفازت بعقد جديد من فوكس.

انطلقت مسيرتها التمثيلية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي بعدد من الأفلام، حققت خلالها شهرة دولية، فمن ينسى مشهدها الكلاسيكي فوق شبكة مترو أنفاق، حيث ترتفع تنورتها البيضاء بفعل الرياح من قطار عابر.

أزواج مارلين مونرو

تزوجت مارلين مونرو 3 مرات، الأولى كانت في سن السادسة عشرة، عندما تزوجت من زميل لها في مصنع للطائرات، لكنهما انفصلا بعد بضع سنوات.

وفي عام 1954، تزوجت من لاعب البيسبول جو ديماجيو، ما جذب المزيد من الدعاية لهما، لكنهما انفصلا بعد 8 أشهر.

وفي عام 1956، تزوجت من الكاتب المسرحي آرثر ميلر، والذي كتب لها دورها الأخير في فيلم The Misfits (1961)، إلا أنه طلقها قبل أسبوع واحد فقط من افتتاح الفيلم.

اللحظات الأخيرة في حياة مارلين مونرو

بحلول عام 1961، كانت مونرو، تعاني من الاكتئاب، وتحت رعاية طبيب نفسي باستمرار.

وعلى نحو متزايد في الأشهر الأخيرة من حياتها، كانت غير مستقرة، حيث عاشت منعزلة في منزلها في برينتوود، لوس أنجلوس.

وبعد منتصف ليل 5 أغسطس 1962، لاحظت خادمتها، يونيس موراي، إضاءة غرفة نوم مونرو، حيث وجدت الباب مغلقًا ولم تستجب مارلين لمكالماتها، لذلك اتصلت الخادمة بالطبيب النفسي لمونرو، الدكتور رالف جرينسون، الذي تمكن من الوصول إلى الغرفة عن طريق كسر النافذة.

دخل جرينسون، ليجد مارلين ميتة، وتم استدعاء الشرطة في وقت ما بعد ذلك، وبتشريح الجثة وجدوا كمية مميتة من المهدئات في جسدها، وحُكم على وفاتها على الأرجح بالانتحار.

اغتيال مارلين مونرو

بعد وفاة مارلين مونرو تعددت السيناريوهات حول وفاتها، ومنها أن مارلين كانت ضحية لمؤامرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية بهدف جمع أدلة تدين آل كينيدي.

ووفقاً للضابط والمحقق دون ولف، فقد اغتيلت مارلين مونرو، على يد روبرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي جون كيندي.

مارلين مونرو النجمة العالمية مارلين مونرو أعمال مارلين مونرو أفلام مارلين مونرو ذكرى وفاة مارلين مونرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد