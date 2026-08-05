المسلماني يهدي سفير أندونيسيا أغاني أم كلثوم وكتاب ماسبيرو "إسلام بلا أحزاب"

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سفير أندونيسيا في القاهرة كونشورو غيري واسيسو ، وذلك بعد مشاركته في برنامج "جناب السفير" الذي تبثه إذاعة البرنامج العام ويقدمه الإذاعي احمد الشاذلي .

أشاد المسلماني بتطور العلاقات بين القاهرة وجاكرتا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتحدث عن الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وبدوره أشاد السفير الأندونيسي بالعلاقات بين البلدين منذ الاستقلال وحتي اليوم ، وأعرب عن سعادته بالعمل في مصر ، التي تحظي بمكانة خاصة في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

زيارة واهداء:

و زار السفير الأندونيسي ستوديو نجيب محفوظ ومسرح ماسبيرو ، وذلك بحضور المخرج مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام ، والإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة المصرية ، والإعلامية منال الدفتار رئيسة القناة الأولي بالتلفزيون المصري.

كما المسلماني سفير أندونيسيا أغاني أم كلثوم وكتاب ماسبيرو "إسلام بلا أحزاب".