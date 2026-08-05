بعد ظهوره في كايروكي الجديد.. محمود عزب: حاسس إني قدمت فيلم سينما l خاص

كشف الفنان محمود عزب، عن تفاصيل مشاركته ضمن الفيلم الترويجي لـ ألبوم فرقة كايروكي الجديد.

وقال محمود عزب ، في تصريحات خاصة لصدي البلد: القائمين علي الفرقة تواصلوا معي للظهور معهم، وقد حازت الفكرة على إعجابي، خاصة وانهم كانوا يريدون إضافة خط درامي للكليب.

وتابع محمود عزب: صورت مشاهدي في يوم واحد، والمفاوضات معي لم تأخد وقت، لأن أمير عيد فنان مميز، وله جمهور كبير وأنا من متابعيه، ورد فعل الجمهور جعلني أشعر وكأنني قدمت فيلما سينمائيا.

تفاصيل الالبوم:

طرح فريق كايروكي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «سوبرنوڤا» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليكون أول ألبوم كامل للفريق بعد ألبوم روما الذي صدر عام 2022.

ويحمل الألبوم الجديد طابعًا موسيقيًا مستوحى من أجواء فترة التسعينيات، حيث يقدم الفريق مجموعة من الأغاني التي تجمع بين هويته الغنائية المعروفة ولمسات موسيقية مختلفة.

ويأتي طرح «سوبرنوڤا» ضمن مسيرة كايروكي التي حققت خلالها الفرقة نجاحًا واسعًا، سواء من خلال الألبومات الغنائية أو الحفلات الجماهيرية التي تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.