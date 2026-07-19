فريق كايروكي يختتم فعاليات مبادرة «يلا ساحل».. أسعار التذاكر

أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات مبادرة "يلا ساحل" عن تفاصيل الحفل الغنائي المرتقب لفريق كايروكي، والمقرر إقامته على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، في ختام الموسم الأول لفعاليات المبادرة، يوم 29 أغسطس المقبل.

وكشفت الجهة المنظمة عن قائمة أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، والتي تبدأ من 1200 جنيه، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير من محبي الفرقة، التي تحظى بجمهور واسع في مصر والعالم العربي، وتأتي أسعار التذاكر في ثلاث شرائح، الأولى (VIP) 6000 جنيها، الثانية 1700 جنيها، والثالثة 1200 جنيه.

ومن المتوقع أن يقدّم كايروكي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، من بينها "ناس وناس"، و"السكة شمال"، و"كان لك معايا"، و"بسرح وأتوه"، و"روما"، و"مطلوب زعيم"، و"الكيف"، و"أنا نجم"، إلى جانب عدد من الأغاني الأخرى التي اعتاد الجمهور التفاعل معها بشكل كبير في حفلات الفرقة.



ويقام الحفل على مسرح U Arena، الذي أصبح من أبرز الوجهات الغنائية في الساحل الشمالي خلال المواسم الصيفية الأخيرة، بعدما استضاف عدداً من أكبر الحفلات الفنية، ويتسع لآلاف الحضور، ويوفر تجهيزات صوتية وبصرية عالية المستوى تواكب طبيعة الحفلات الكبرى.

يذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات سابقة لكايروكي أقيمت على المسرح نفسه في المواسم الماضية، وحققت في كل مرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ما يعزز التوقعات بأن يكون حفل هذا العام امتداداً لهذا النجاح.