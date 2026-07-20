مدافع إسبانيا: تألمت لخسارة ميسي.. وسيظل قدوتي واللعب أمامه شرفًا كبيرًا

أعرب باو كوبارسي، مدافع المنتخب الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا في الوقت نفسه حزنه لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخسر المباراة النهائية، باعتباره أحد قدواته في عالم كرة القدم.

وقال كوبارسي في تصريحات تليفزيونية: "مشاركة الملعب مع ميسي شرف كبير. عندما رأيته قلت لنفسي: هل هذا حقيقي؟".

وأضاف: "يؤلمني أن أراه يخسر، فهو قدوتي، لكن إذا فزت أنا، فسأكون سعيدًا للغاية."

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني بطولة مميزة، اعتمد خلالها على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، قبل أن يحسم اللقب العالمي بالفوز على منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في تاريخ كأس العالم.