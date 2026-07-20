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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعلن شن هجمات جديدة على أهداف إيرانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم، تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع إيرانية، مؤكدة أن العمليات جاءت بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد واستهداف السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الضربات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة الدولية وتعزيز أمن الممرات البحرية، مشيرة إلى أن العمليات استهدفت قدرات عسكرية مرتبطة بالهجمات التي تهدد حركة التجارة في المضيق.

ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها ستدفع ثمنًا أضعافًا مضاعفة في كل مرة تقتل فيها طهران جنديًا أمريكيًا، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وكتب "ترامب" عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أنه أبلغ وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى قواته إلى 17 جنديًا منذ بدء الهجمات مع إيران؛ وذلك عقب مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على القاعدة الأردنية الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث بأنه "أمر مؤسف للغاية".

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، مقتل جندي أمريكي في شمال العراق.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الضربات الجوية القدرات العسكرية الإيرانية السفن التجارية مضيق هرمز

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