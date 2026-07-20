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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: تحويل مسار 7 سفن وتعطيل أخرى في إطار الحصار البحري على إيران

سنتكوم
سنتكوم
أ ش أ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن أفرادًا من القوات البحرية الأمريكية على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» يواصلون دعم عمليات الطيران ليلًا ونهارًا في بحر العرب، في إطار ما وصفته بتطبيق الحصار البحري المفروض على إيران.

وقالت القيادة - في بيان على منصة «إكس» اليوم الإثنين- إن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات لمنع سفن تجارية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، موضحة أنه حتى اليوم، جرى تحويل مسار 7 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى ضمن العمليات البحرية الجارية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير المواجهات على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

سنتكوم القوات البحرية الأمريكية السفينة الهجومية البرمائية

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