ترامب يتوعد إيران: ستدفع ثمن قتلها للجنود الأمريكيين

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها ستدفع ثمنًا أضعافًا مضاعفة في كل مرة تقتل فيها طهران جنديًا أمريكيًا، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وكتب "ترامب" عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أنه أبلغ وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى قواته إلى 17 جنديًا منذ بدء الهجمات مع إيران؛ وذلك عقب مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على القاعدة الأردنية الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث بأنه "أمر مؤسف للغاية".

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، مقتل جندي أمريكي في شمال العراق.