تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أحمد جلال عبد القوي: كان بيبخبي تعبه عن اللي بيحبوه.. فيديو

كشف الفنان مصطفى سليمان تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي، مؤكدًا أن صديقه كان يمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة جعلته يبتعد عن الجميع.

وقال مصطفى سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "أحمد كان هادي بطبعه ومنطوي، وكان شاب مهذب جدًا، مع إنه كان نجم كبير وقتها لكنه عمره ما كان بيتعامل بغرور".

وأضاف: "في آخر أيامه للأسف كان قافل على نفسه لدرجة كبيرة جدًا، والأزمات اللي مر بيها والمرض والعمليات اللي عملها كانت صعبة عليه جدًا".

وأوضح سليمان أن علاقته بأحمد جلال عبد القوي لم تبدأ من خلال الفن فقط، قائلًا: "إحنا كنا زمايل في أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل ما نشتغل مع بعض في المسلسلات".

وتابع: "اشتغلت معاه في مسلسل الليل وآخره مع النجم يحيى الفخراني، وبعدها جمعتنا كواليس مسلسل حضرة المتهم أبي، وكنا قريبين من بعض".

وأكد أن أحمد كان شخصًا حساسًا ولم يكن يحب أن يحمل أسرته همومه، قائلًا: "كان بيخبي تعبه عن الناس، لأنه كان خايف عليهم ومش عايز يشوفهم موجوعين بسببه".