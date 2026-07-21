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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنطونيو بانديراس يحتفل بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 بصور مع حبيبته

انطونيو ونيكول
انطونيو ونيكول
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس فرحة جماهير بلاده بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي عقب الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

ونشر بانديراس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهر خلالها برفقة حبيبته نيكول كيمبيل، عارضة الأزياء وسيدة الأعمال، مرتديًا قميص منتخب إسبانيا، احتفالًا بحصد اللقب العالمي.
 

ونشر أنطونيو عبر حسابه الرسمى بـ«انستجرام» عدة صور من احتفالهما، وعلق عليها قائلًا: «يا له من مصدر فخر!.. إسبانيا تصنع التاريخ مجددًا.. أبطال العالم مرة أخرى!».

وشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى فى خطوة تاريخية من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» انعكست أيضًا على حجم المكافآت المالية بعدما رُصدت أكبر ميزانية جوائز فى تاريخ كأس العالم بإجمالى بلغ 655 مليون دولار وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ البطولة.

الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس منتخب إسبانيا الأرجنتين كأس العالم 2026 نيكول كيمبيل

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