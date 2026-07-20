تييري هنري يكشف سر تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026

كشف تييري هنري نجم منتخب فرنسا السابق عن سبب تحقيق منتخب إسبانيا لقب بطولة كأس العالم 2026 مشيدا بالهوية و الفلسفة للمنتخب الإسباني.

وقال تييري هنري في تصريحاته: العمل والتفكير في كيفية تكرار التجربة تجعل جميع الفئات والدرجات تلعب بنفس الطريقة، لهذا السبب هم يسيطرون على كرة القدم العالمية في كل الفئات، سواء للرجال أو النساء، لا يهم حقاً، فهم يتبعون نفس النهج.

وواصل:​ولكن أردت إضافة شيء مهم جداً، رأينا فيران توريس، وقبل المباراة تحدثنا عن ليو ميسي، لا تستسلم أبداً! هل تعلم لماذا؟ رحلة كأس العالم لإسبانيا بدأت بفرصة ضائعة من فيران توريس من مسافة 6 ياردات ضد الرأس الأخضر. الجميع هاجموه وقتها: 'إسبانيا لا تستطيع التسجيل، إسبانيا تفتقر لهذا وذاك.

وأضاف: ​قلت لهم احذروا، ابقوا هادئين، لأنهم لا يستقبلون الأهداف وهم جيدون بالكرة، وسيتعاملون مع الأمر بطريقة مختلفة والآن، من الذي سجل؟

واختتم قائلا :فيران توريس، هذا ما أقصده، لا تستسلم أبداً، هم يعرفون ما يفعلونه منذ فترة طويلة جداً.