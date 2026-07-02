إشادة عالمية بهاري كين بعد التألق أمام الكونغو.. هنري: من اليوم سأطلق عليه السير

حصد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إشادات واسعة من أساطير كرة القدم عقب قيادته منتخب بلاده للفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفي "الأسود الثلاثة" وواصل عروضه المميزة في البطولة.

وأثنى الفرنسي تييري هنري، محلل شبكة "فوكس سبورتس"، على الأداء الشامل الذي قدمه كين، مؤكدًا أن تأثيره لم يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل امتد إلى أدواره الدفاعية والهجومية طوال المباراة.

وقال هنري: "من الآن فصاعدًا سأطلق عليه لقب السير هاري كين. لا أتحدث فقط عن هدفيه، بل عن كل ما قدمه داخل الملعب. عندما كانت إنجلترا تبحث عن الحلول، كان هو الحل".

وأضاف: "في الشوط الأول عاد لإيقاف هجمة مرتدة، ثم بدأ هجمة أخرى وكاد أن ينهيها بنفسه. لا أجد كلمات أخرى لوصف ما يقدمه، وبعيدًا عن المنافسة التقليدية بين آرسنال وتوتنهام، فإن ما يقدمه يستحق الإشادة، رغم أنني لا أملك صلاحية منحه هذا اللقب رسميًا".

من جانبه، أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن هاري كين أصبح الركيزة الأساسية لمنتخب إنجلترا، مشيرًا إلى أن تأثيره يوازي تأثير أبرز نجوم المنتخبات الكبرى.

وقال زلاتان: "قدم ثلاثة أمور في مباراة الكونغو؛ سجل هدفين، وقدم انطلاقة رائعة تلخص مدى أهميته للفريق. عندما نتحدث عن الأرجنتين نتحدث عن ميسي، وعن فرنسا نتحدث عن مبابي، وعن النرويج نتحدث عن هالاند، أما إنجلترا فكل شيء يدور حول هاري كين".

وأضاف مازحًا: "تييري لا يملك صلاحية منحه لقب السير، لكنني أمنحه هذا اللقب. السير هاري كين يجسد إنجلترا، وإذا استمر بهذا المستوى فسيمنح منتخب بلاده فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب".

ولم تتوقف الإشادات عند هنري وزلاتان، إذ انضم جيمي كاراجر، مدافع إنجلترا السابق، إلى قائمة المادحين، معتبرًا أن قائد المنتخب الإنجليزي يستحق التواجد بقوة في سباق الكرة الذهبية.

وقال كاراجر: "استنادًا إلى ما قدمه خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإن هاري كين يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لكن في سنوات كأس العالم غالبًا ما تذهب الجائزة إلى نجم المنتخب المتوج باللقب".

وأضاف: "إذا توجت الأرجنتين، فستذهب الجائزة إلى ليونيل ميسي، وإذا فازت فرنسا فقد يحصل عليها أحد نجومها مثل كيليان مبابي أو عثمان ديمبيلي، لكن من الناحية التهديفية، فإن أرقام هاري كين تتفوق على الجميع، وهو ينافس بقوة أيضًا على جائزة الحذاء الذهبي".

ويواصل هاري كين تقديم مستويات لافتة مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة، ويقود منتخب "الأسود الثلاثة" في رحلة البحث عن اللقب العالمي.