المجد ينتظركم.. جوهر نبيل يدعم منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم

وجه جوهر نبيل وزير الرياضة، رسالة داعمة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة استراليا في كأس العالم.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "نثق بكم والمجد ينتظركم أثق في لاعبينا وجهازنا الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وأدرك جيدًا حجم المسؤولية التي يحملونها وهم يمثلون اسم مصر في هذا المحفل العالمي.

وتابع: “مواجهة أستراليا تمثل تحديًا جديدًا في مشوار منتخبنا، لكن ثقتنا كبيرة في قدرتهم على تقديم أداء يليق باسم مصر، وإسعاد ملايين المصريين الذين يقفون خلفهم بكل الدعم والثقة”.

واختتم: “كل التوفيق لرجال منتخبنا.. قاتلوا بروحكم المعهودة، وثقوا أن مصر كلها خلفكم مصر كلها ورا منتخبها”.

آمال مصرية في مواصلة المشوار

تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، في ظل الطموحات الكبيرة لمنتخب مصر بمواصلة مشواره في كأس العالم 2026، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح على بعد خطوة جديدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16، في مواجهة لن تخلو من الندية أمام المنتخب الأسترالي.