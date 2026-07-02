‏الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027.
- الأدوار التمهيدية
الدور الأول (الذهاب): 4-6 سبتمبر 2026
الدور الأول (الإياب): 11-13 سبتمبر 2026
الدور الثاني (الذهاب): 16-18 أكتوبر 2026
الدور الثاني (الإياب): 23-25 أكتوبر 2026
- مرحلة المجموعات
الجولة الأولى: 27-29 نوفمبر 2026
الجولة الثانية: 4-6 ديسمبر 2026
الجولة الثالثة: 18-20 ديسمبر 2026
الجولة الرابعة: 8-10 يناير 2027
الجولة الخامسة: 17-15 يناير 2027
الجولة السادسة : 22-24 يناير 2027
- الأدوار الإقصائية
ربع النهائي (الذهاب): 26-28 فبراير 2027
ربع النهائي (الإياب): 5-7 مارس 2027
نصف النهائي (الذهاب): 9-11 أبريل 2027
نصف النهائي (الإياب): 16-18 أبريل 2027
النهائي يقام خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027
- الجوائز المالية
بطل دوري أبطال إفريقيا: 6 ملايين دولار
بطل كأس الكونفدرالية: 4 ملايين دولار