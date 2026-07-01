شبانة: تعديل مرتقب في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدرس مشاركة 3 أندية من مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يدرس مقترحًا لزيادة عدد الأندية المشاركة من بعض الدول في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر والمغرب قد تكونان في مقدمة الدول المستفيدة من هذا التعديل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "بدأ يتردد أن الكاف سيجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا إلى ثلاثة أندية، كما سبق أن أشرت منذ فترة".

وأضاف: "أهم شيء بالنسبة للاتحادات الرياضية حاليًا هو الرعاية والعائد المادي، كما نرى ما يفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فالجانب التجاري أصبح عنصرًا مهمًا في كرة القدم".

وتابع: "الكاف يناقش زيادة عدد الأندية المشاركة إلى ثلاثة أندية في بعض الدول، مثل مصر والمغرب، بما يسمح بمشاركة الأهلي والوداد في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن يكون جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد طلب من باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، ضم الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لقيمته التسويقية وتأثيره على الرعاية والعوائد المالية".