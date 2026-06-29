شبانة: زيزو سبب اشتعال أزمة هيثم حسن على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ياسر إبراهيم قدم واحدة من أبرز اللقطات في مشوار منتخب مصر بكأس العالم، مشيدًا بروحه القتالية، كما نفى صحة الروايات المتداولة بشأن أزمة هيثم حسن، منتقدًا محاولات إثارة الجدل حول اختيارات الجهاز الفني.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "أقول لليونيل ميسي، لمّ الدور، لأن ياسر إبراهيم في انتظارك، ليكرر ما فعله أمامه في مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية".

وأضاف: "ما يعجبني في ياسر إبراهيم أنه لاعب مقاتل، وهذا ما ظهر بوضوح في إنقاذه لكرة إيران الخطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وتابع: "البعض انتقد حسام حسن بسبب عدم مشاركة هيثم حسن في كأس العالم، وبدأ في اختلاق قصص وروايات، منها أنه حزين أو حذف صوره عبر إنستجرام بسبب عدم المشاركة".

واستطرد: "إذا كان الحديث عن عدم مشاركة اللاعبين، فلماذا يتم التركيز على هيثم حسن فقط، وليس على لاعبين آخرين مثل نبيل عماد (دونجا) أو محمد الشناوي؟ والسبب الحقيقي هو أن البعض يربط الأمر بمشاركة أحمد سيد زيزو في المركز نفسه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "البعض توقع أن زيزو لن يشارك أمام إيران، وأن حسام حسن سيستبعده بعد الفرصة التي أهدرها أمام نيوزيلندا، لكن الجميع فوجئ بالدفع به في الشوط الثاني، وهو ما يؤكد أن الجهاز الفني يتخذ قراراته وفقًا للرؤية الفنية فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى".