سعر الذهب في الصاغة اليوم

شهدت أسعار المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر ثباتًأ دون تغيير في مستهل التعاملات اليوم ليشمل معظم الأعيرة المختلفة.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6260 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 7855 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5365 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4377 دولارا للشراء و 4376 دولارا للبيع.