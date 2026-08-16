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مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-8-2026 .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-8-2026 .. والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، فضلا عن مواجهة لانس ضد باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي.

مواعيد مباريات كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة
 

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة
 

لانس X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

راسينج سانتاندير X فياريال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول X ليفانتي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي
 

اسطنبول باشاك شهير X كوسايلسبور – الساعة 7 مساء

ديارباكير بي بي X ايزوروم – الساعة 9:30 مساء

بيشكتاش X إيابسبور – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
 

فروسينوني X يوفي ستابيا – الساعة 7 مساء على قناة MBC Shahid

جنوى X أسكولي – الساعة 7:30 مساء على قناة MBC Shahid

فيرونا X إينتيلا – الساعة 9:45 مساء على قناة MBC Shahid

لاتسيو X مانتوفا – الساعة 10:15 مساء على قناة MBC Action  

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
 

حتا X الجزيرة – الساعة 5:10 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

بني ياس X العين – الساعة 7:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

مواعيد مباريات وديات الأندية والقنوات الناقلة
 

توتنهام هوتسبير X هوفينهايم – الساعة 2 ظهرا على قناة 51 Kuwait

نوتنجهام فوريست X بريست – الساعة 4 عصرا على قناة DAZN France

بازل X برشلونة – الساعة 5:30 مساء على قناة MBC Action

نيوكاسل يونايتد X ستراسبورج – الساعة 6 مساء على قناة starzplay

شالكه 04 X ريال مدريد – الساعة 6 مساء على قناة stc tv

ليفربول X كومو – الساعة 8 مساء على قناة Sunrise TV

الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى ارسنال برشلونة ليفربول

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