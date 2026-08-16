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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي وآرسنال في مواجهة نارية على لقب الدرع الخيرية

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال
رباب الهواري

يستعد فريقا مانشستر سيتي وآرسنال لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، في افتتاح منافسات الموسم الجديد، عندما يلتقي الفريقان على ملعب استاد برينسيبالي في مدينة كارديف، ضمن بطولة كأس الدرع الخيرية.

وتجمع المباراة بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة أنها تأتي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وتمنح كل طرف فرصة قوية لبدء مشواره بالتتويج بلقب.

وكان آرسنال قد نجح في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعد منافسة قوية، بينما توج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب الفريقان موعدًا جديدًا في مواجهة مرتقبة على ملعب برينسيبالي.

وتشهد المباراة ظهورًا رسميًا أول لمانشستر سيتي تحت قيادة مديره الفني الجديد إنزو ماريسكا، الذي تولى المهمة خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، ويأمل المدرب في تحقيق بداية مثالية مع الفريق وحصد أول ألقابه مع النادي.

في المقابل، يواصل ميكيل أرتيتا قيادة آرسنال، ويسعى المدير الفني الإسباني إلى إضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي، مستفيدًا من حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق بعد التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وتحظى مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل رغبة الفريقين في توجيه رسالة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن المنافسة بينهما كانت من أبرز سمات الموسم الماضي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأحد.

تُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، من خلال قناة بي إن سبورتس الأولى.

يتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية لمعرفة هوية الفريق المتوج بكأس الدرع الخيرية.


 

مانشيستر سينى ارسنال الدورى الانجليزى

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