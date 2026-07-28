ثورة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. عقوبات فورية للحد من إهدار الوقت

أقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من إهدار الوقت، خاصة في الحالات التي يتعمد فيها حراس المرمى السقوط لإيقاف اللعب دون وجود إصابة حقيقية.

وبموجب التعديلات الجديدة، إذا سقط حارس المرمى دون سبب واضح واضطر الطاقم الطبي إلى دخول أرض الملعب لعلاجه، فسيُجبر فريقه على استكمال اللعب بعشرة لاعبين لمدة دقيقة كاملة، حيث يتعين على أحد لاعبي الفريق مغادرة أرض الملعب مؤقتًا.

كما تنص اللوائح على منح المدير الفني مهلة لا تتجاوز 10 ثوانٍ لاختيار اللاعب الذي سيغادر الملعب وإبلاغ الحكم الرابع بذلك، وفي حال عدم اتخاذ القرار خلال المهلة المحددة، سيُطلب من قائد الفريق مغادرة الملعب تلقائيًا لمدة دقيقة.

واستثنت اللوائح الجديدة حالات الإصابات الخطيرة، إذ لن تُطبق هذه العقوبات إذا تبين أن الحارس تعرض لإصابة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود مسؤولي الدوري الإنجليزي لتقليل إهدار الوقت، والحفاظ على نسق المباريات، والحد من محاولات تعطيل اللعب التي شهدتها المنافسات خلال المواسم الأخيرة.