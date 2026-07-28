"البريمييرليج" تعلن تجربة قاعدة جديدة للحد من إضاعة حراس المرمى للوقت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج) رسميًا عن بدء تجربة قاعدة جديدة للحد من إضاعة حراس المرمى للوقت خلال المباريات ابتداءً من الموسم المقبل 2026/27.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي أنه بموجب القاعدة الجديدة سيتم إخراج لاعب آخر من الملعب في تلك الحالات.

وكشفت الرابطة عن إصدار منظمة "برو ريف" المسؤولة عن إدارة حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيانًا جاء فيه: "حصلت كرة القدم الإنجليزية على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آيفاب) لتطبيق نظام تجريبي جديد لإصابات حراس المرمى في موسم 2026/27، وذلك في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على وتيرة المباريات وانسيابيتها".

وتابعت: "سيتم تطبيق هذا النظام التجريبي، الذي تبنته كل من "برو ريف" والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزية ودوري السوبر للسيدات والدوري الوطني، في جميع مباريات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا، وهو مصمم للتعامل مع الحالات التي تُستغل فيها إصابات حراس المرمى لتعطيل زخم المباراة أو إبطاء وتيرتها أو خلق فرص لتوجيهات تكتيكية".

ووفقًا للرابطة، ففي حال توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، فسيتعين على أحد زملائه مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

وعزت الرابطة سبب تطبيق هذه القاعدة أن حراس المرمى يقومون خلال المباريات باستغلال التوقف للحصول على العلاج لتحقيق ميزة تنافسية وقد يكون الهدف هو إضاعة الوقت أو إبطاء وتيرة المباراة ثم ينهض حارس المرمى ويستأنف اللعب.

ويهدف ذلك إلى تمييز الإصابات الحقيقية على أرض الملعب وحصول المصاب على الرعاية الطبية المناسبة، دون أن يسفر عن ذلك ميزة لفريقه.

وفي حال توقف المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، يتعين على المدرب أو المدير الفني اختيار أحد لاعبي الملعب لمغادرة أرض الملعب فوراً.

يجب على اللاعب المختار البقاء خارج أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف اللعب.