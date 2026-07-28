قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيبارشية الإسماعيلية في لقاء رفيع المستوى ينبض بدلالات دبلوماسية وثقافية عميقة

الأنبا بولا شفيق وسفير اليابان السيد فوميو إيواي
الأنبا بولا شفيق وسفير اليابان السيد فوميو إيواي
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، سعادة سفير اليابان السيد فوميو إيواي، يرافقه السيد كازوماسا مياجاوا، السكرتير الأول للسفارة، وسيادة المهندس / أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، وسيادة عقيد مهندس/ محمد حسين، إلى جانب عدد من الشخصيات والضيوف البارزين.

تأتي هذه الزيارة لتسلط الضوء على تقاطع التاريخ الاستراتيجي للإسماعيلية مع القوة الناعمة للثقافة والفنون، وتؤكد دور المؤسسات الدينية والتاريخية في دعم العلاقات الدولية وتطويرها.

وقدم نيافة الأنبا بولا شرحًا تحليليًا استعرض فيه الأبعاد الفنية والروحية لكنيسة القديس فرانسوا دي سال متطرقاً إلى دورها التاريخي المحوري الممتد لأكثر من قرن، وارتباطها الوثيق بنشأة وتطور تاريخ شركة قناة السويس.

وقد أبرز اللقاء الخصائص المعمارية المتميزة للمبنى، وكيف شكلت جدرانه ونقوشه نقطة تلاقٍ بصرية وثقافية استثنائية؛ حيث امتزجت الفنون الأوروبية الكلاسيكية بلمسات الحضارة المصرية والعناصر العريقة للتراث القبطي، مما يجسد مفهوم التسامح وحوار الحضارات في أبهى صوره.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن بالغ انبهاره بالطراز المعماري للكنيسة، مشيداً بالقيمة التاريخية والتراثية للمبنى، وحفاظه على رونقه ودوره الروحي والمجتمعي على مدار مئة عام.

وعقب الجولة المعمارية، عقد اجتماع استضافه نيافة الأنبا بولا شفيق، سادته أجواء ودية وتناول بحث آفاق توسيع التعاون الثقافي والإنساني بين مصر واليابان. وطرح الأنبا بولا مجموعة من الأفكار الرامية إلى بناء رؤى مشتركة وتعزيز التواصل بين الشعبين.

وفي مداخلة أثرت النقاش، وقد أغنت الحوار مداخلات معالي نائب المحافظ م/ احمد عصام إذ أشار معاليه إلى الأثر المستدام للتعاون المصري الياباني، مذكرًا بكوبري السلام (جسر الصداقة المصرية اليابانية) الذي يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا فوق قناة السويس، بوصفه منحة سخية وحضارية من دولة اليابان ترمز عملياً ومكانياً لربط العالم وتسهيل حركة التجارة والتنمية.

ولا تقتصر أهمية هذه الزيارة على طابعها البروتوكولي، بل تحمل رسائل جيو-ثقافية متعددة:
- الدبلوماسية الثقافية والمجتمعية: يعكس اللقاء توظيف التراث الديني والمعماري كأداة فعالّة في العلاقات الدولية، ما يعزز صورة مصر كملتقى للحضارات والأديان.

- تأكيد الشراكة الاستراتيجية: تُبرز الزيارة متانة العلاقات بين القاهرة وطوكيو، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، بل وعلى مستوى التبادل الثقافي والإنساني.

- مكانة الإسماعيلية التاريخية: تسلط الزيارة الضوء على مدن القناة كحواضن تاريخية للتنوع الثقافي، وتؤكد دور قياداتها المحلية والدينية في صناعة القوة الناعمة.

اختُتمت الزيارة بتبادل الصور التذكارية والتقاط اللقطات البروتوكولية، وسط تأكيدات متبادلة على تجديد اللقاءات في المستقبل القريب؛ لتظل هذه المناسبة لبنة جديدة في صرح العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، القائمة على الالتزام، والدقة، والاحترام المتبادل.

الأنبا بولا شفيق الكاثوليك سفير اليابان المؤسسات الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

فطيرة الطاسة

أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

الجلطات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

سرطان الثدي

استشاري: الكشف المبكر يرفع نسب شفاء الإصابة بسرطان الثدي ويقلل مضاعفات العلاج

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد