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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مؤكدين أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأكثر جذبًا للمستثمرين، وأن الانتظار على أمل انخفاض الأسعار قد يفوت فرصًا جيدة للشراء.

الذهب يحافظ على مكانته كوعاء ادخاري

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الذهب يواصل أداءه القوي رغم التقلبات، مشيرًا إلى أن التوترات العالمية تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، ولا توجد مؤشرات واضحة على تراجعها في الوقت الحالي.

وأوضح أن المواطنين يلجأون إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يزيد من الطلب عليه محليًا وعالميًا.

نصيحة للراغبين في الاستثمار

ونصح نجيب المواطنين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا بعدم تأجيل قرار الشراء، مؤكدًا أن الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، وأن من اشترى خلال الفترات الماضية حقق بالفعل مكاسب مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المستثمر لا ينبغي أن ينشغل بالتغيرات اليومية، لأن قيمة الذهب تتزايد مع مرور الوقت، خاصة في ظل استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار.

 

لا تبيع الذهب بسرعة

وشدد على أن أصحاب المشغولات أو السبائك الذهبية يجب ألا يتسرعوا في البيع، موضحًا أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحرك الأوقية العالمية عند مستويات مرتفعة.

هاني ميلاد: التفكير يجب أن يكون على المدى الطويل

من جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب لا يقاس بارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال أيام أو أسابيع، وإنما يعتمد على رؤية طويلة الأجل.

وأوضح أن أي تراجع مؤقت في الأسعار يمثل فرصة مناسبة للشراء، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب لمدة عام أو أكثر يمنح المستثمر فرصة أفضل لتحقيق عائد وحماية مدخراته من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب تدعم قرارات المستثمرين

وأشار الخبراء إلى أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر، مؤكدين أن قرارات الشراء أو البيع يجب أن تستند إلى أهداف استثمارية طويلة الأجل، وليس إلى التقلبات اليومية التي يشهدها السوق.

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