قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة
برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم
انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر
يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟
لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة الحرارة.. ورايات حمراء على 6 شواطئ
أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية
تقارير إسبانية تكشف خطة «فليك» لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة..تفاصيل
هل يجوز الإعراض عن الدعاء لتأخر الاستجابة؟.. اعرف الموقف الشرعي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. كم وصل عيار 21؟
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب

ويحرص الراغبون في الشراء أو البيع أو الاستثمار على متابعة الأسعار بشكل يومي، نظرا لما يمثله الذهب من وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات، مدعوما بقدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، وهو ما يسهم في استمرار الطلب عليه محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: سجل 6800 جنيه للبيع و6745 جنيها للشراء.
عيار 21: سجل 5950 جنيها للبيع و5900 جنيه للشراء.
عيار 18: سجل 5100 جنيه للبيع و5055 جنيها للشراء.
عيار 14: سجل 3965 جنيها للبيع و3935 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: سجل 47600 جنيه للبيع و47200 جنيه للشراء.
أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 211505 جنيهات للبيع و209725 جنيها للشراء.
أوقية الذهب عالميا: سجلت 4073.98 دولار.

أسعار الذهب


أسعار امس اليوم في مصر

عيار 24: سجل 6850 جنيها للبيع و6800 جنيه للشراء.
عيار 21: سجل 5995 جنيها للبيع و5950 جنيها للشراء.
عيار 18: سجل 5140 جنيها للبيع و5100 جنيه للشراء.
عيار 14: سجل 3995 جنيها للبيع و3965 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: سجل 47960 جنيها للبيع و47600 جنيه للشراء.
أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 213105 جنيهات للبيع و211505 جنيهات للشراء.
أوقية الذهب عالميا: سجلت 4093.16 دولار.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات السياسية والجيوسياسية دورا مهما في تحديد اتجاهات الأسعار، إذ يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات العالمية باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمة الاستثمارات.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، إذ يعتمد عليه الأفراد والمؤسسات في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق، مستفيدا من قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويرى متابعون للأسواق أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية العالمية، واتجاهات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من مؤشرات تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب الان سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

الخبز

لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

انغام

أنغام تشوّق جمهورها لأغنية «بعدك وجع».. وموعد الطرح يقترب

أوس أوس

أوس أوس من كواليس فيلمه الجديد كريبتو .. صور

داليا البحيري

داليا البحيري تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة كاجوال رفقة كلبها.. صور

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد