انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب

ويحرص الراغبون في الشراء أو البيع أو الاستثمار على متابعة الأسعار بشكل يومي، نظرا لما يمثله الذهب من وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات، مدعوما بقدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، وهو ما يسهم في استمرار الطلب عليه محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: سجل 6800 جنيه للبيع و6745 جنيها للشراء.

عيار 21: سجل 5950 جنيها للبيع و5900 جنيه للشراء.

عيار 18: سجل 5100 جنيه للبيع و5055 جنيها للشراء.

عيار 14: سجل 3965 جنيها للبيع و3935 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 47600 جنيه للبيع و47200 جنيه للشراء.

أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 211505 جنيهات للبيع و209725 جنيها للشراء.

أوقية الذهب عالميا: سجلت 4073.98 دولار.

أسعار الذهب



أسعار امس اليوم في مصر

عيار 24: سجل 6850 جنيها للبيع و6800 جنيه للشراء.

عيار 21: سجل 5995 جنيها للبيع و5950 جنيها للشراء.

عيار 18: سجل 5140 جنيها للبيع و5100 جنيه للشراء.

عيار 14: سجل 3995 جنيها للبيع و3965 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 47960 جنيها للبيع و47600 جنيه للشراء.

أوقية الذهب بالجنيه: سجلت 213105 جنيهات للبيع و211505 جنيهات للشراء.

أوقية الذهب عالميا: سجلت 4093.16 دولار.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات السياسية والجيوسياسية دورا مهما في تحديد اتجاهات الأسعار، إذ يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات العالمية باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمة الاستثمارات.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

أسعار الذهب

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، إذ يعتمد عليه الأفراد والمؤسسات في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق، مستفيدا من قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ويرى متابعون للأسواق أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية العالمية، واتجاهات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من مؤشرات تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.