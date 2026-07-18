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آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن في مصر بمحلات الصاغة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن في مصر بمحلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في اول تعاملات اليوم السبت 17-7-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وأظهر آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5820 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المختلفة دون تغيير مع أول تداولات اليوم.

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب مساء أمس بقيمة  25 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية .

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5820 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6651 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6097 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5820 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4988 جنيها للشراء و 4945 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.56 ألف جنيه للشراء و 46.16 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في الأسواق العالمية

يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع، بعدما أدى تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف بشأن التضخم ودعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة أو رفعها.

وارتفع سعر الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3 آلاف و988 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو الماضي. في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم أغسطس المقبل عند 3 آلاف و 992 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فقد الذهب نحو 3.2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأول من يونيو الماضي، إذ طغت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على الدعم الذي وفرته بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر يونيو، التي صدرت الأسبوع الجاري.

وشهد أمس تبادلًا مكثفًا للهجمات بين إيران والولايات المتحدة، في إطار تصعيد مستمر منذ أسبوع أدى إلى تقويض الهدنة التي كانت قد أُبرمت الشهر الماضي إلى حد كبير.

وقفزت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية الأسبوع، نتيجة تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، في وقت طلبت فيه طهران من جماعة الحوثي الاستعداد لإغلاق طريق التصدير عبر البحر الأحمر.

سعر الذهب في مصر

ويهدد هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط بإعادة إشعال المخاوف بشأن التضخم، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة، وعادةً ما يتعرض الذهب، الذي لا يدر عائدًا، لضغوط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي توفر عوائد أعلى.

وفي هذا السياق، أصبحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أول مسؤولة من بين زملاء رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش تدعو علنًا إلى رفع أسعار الفائدة.

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