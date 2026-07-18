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ميسي يشيد بموهبة لامين ويؤكد صعوبة إيقافه في نهائي كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يشيد بموهبة لامين ويؤكد صعوبة إيقافه في نهائي كأس العالم

الارجنتين واسبانيا
الارجنتين واسبانيا
رباب الهواري


أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمستوى المميز الذي يقدمه لامين يامال، مؤكدًا أنه بات من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال الفترة الحالية، بفضل ما يمتلكه من موهبة كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.


وأوضح ميسي أن برشلونة كان محظوظًا للغاية بامتلاك لاعب بهذه الإمكانات، مشيرًا إلى أن تألق لامين يمثل مكسبًا كبيرًا للنادي، لأن أي تطور في مستواه ينعكس بشكل مباشر على قوة الفريق ومستقبله.


وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن مواجهة لاعب بحجم لامين في المباراة النهائية ستكون تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن منتخبه سيبذل كل ما لديه من أجل الحد من خطورته ومنعه من تقديم أفضل أداء ممكن، لأن ترك المساحات أمام لاعب بهذه الجودة قد يكلف أي فريق الكثير.
وأشار ميسي إلى أنه يحرص على متابعة لامين باستمرار، ليس فقط بسبب موهبته اللافتة، ولكن أيضًا لأنه يدافع عن ألوان النادي الذي يحمل له مكانة خاصة في قلبه، مؤكدًا أن رؤية اللاعبين الشباب وهم يتألقون داخل برشلونة تمنحه شعورًا بالفخر والسعادة.


وأكد أن لامين يمتلك مستقبلًا واعدًا إذا واصل العمل بنفس الجدية والتواضع، مشيرًا إلى أن الاستمرارية هي التحدي الأكبر أمام أي لاعب شاب، وأن الحفاظ على المستوى نفسه لسنوات طويلة يحتاج إلى عقلية قوية ورغبة دائمة في التطور.


واختتم ميسي حديثه بتمنياته بالتوفيق للاعب الشاب في مسيرته الكروية، معربًا عن إعجابه بما يقدمه رغم صغر سنه، ومؤكدًا أن كرة القدم دائمًا ما تحتاج إلى ظهور مواهب جديدة قادرة على إمتاع الجماهير وصناعة الفارق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب الأرجنتين سيدخل المباراة النهائية بهدف تحقيق الفوز، وسيحاول بكل قوة إيقاف خطورة لامين يامال حتى لا يتمكن من تقديم الأداء الذي اعتاد الظهور به.

اسبانيا الارجنتين اخبار الرياضة كأس العالم

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