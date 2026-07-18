ترامب يستعيد واقعة البطاقة الحمراء ضد فولارين بالوجون في كأس العالم

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن واحدة من أكثر اللحظات التي بقيت عالقة في ذاكرته خلال بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن واقعة طرد أحد لاعبي المنتخب الأمريكي كانت من أبرز المشاهد التي أثارت انتباهه، لما حملته من جدل واسع وردود فعل كبيرة.

وأوضح ترامب أن أكثر ما يتذكره هو إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، مشيرًا إلى أن تلك اللقطة أثارت الكثير من النقاش، وجعلته يتابع ما يحدث باهتمام بالغ، في ظل أهمية المباراة وحساسيتها.

وأضاف ترامب أنه بادر بالاتصال برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، موضحًا أنه أراد فقط تقديم توصية وإبداء رأيه بشأن الواقعة، مؤكدًا أنه أخبره برغبته في تقديم شكوى بعد القرار التحكيمي الذي أثار الجدل.

وأشار إلى أنه لم يكن يعلم كيف ستسير الأمور بعد ذلك، ولم يتوقع ما ستؤول إليه الأحداث، لكنه رأى أن ما حدث لاحقًا كان أفضل بكثير مما كان يتخيله، لأن القضية انتهت دون استمرار الجدل أو تصاعد الخلافات حول القرار.

وأكد ترامب أن النتيجة النهائية جاءت في صالح المنتخب الأمريكي، بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز، بينما خاض اللقاء مكتمل الصفوف بجميع لاعبيه، معتبرًا أن ما جرى أسهم في إنهاء أي نقاش كان يمكن أن يستمر حول الواقعة.

وأضاف أن التعامل مع الموقف كان ناجحًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذه في ذلك الوقت كان صائبًا، وأسهم في الوصول إلى نهاية هادئة للأزمة، بعيدًا عن أي خلافات أو اعتراضات متواصلة.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أنه ينظر إلى تلك الواقعة باعتبارها واحدة من أبرز المحطات التي شهدتها البطولة، معتبرًا أن سرعة التعامل مع الموقف وحسمه كانا عاملين مهمين في الحفاظ على أجواء المنافسة، وإنهاء الجدل الذي أحاط بقرار البطاقة الحمراء



