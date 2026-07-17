قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باع روح اللعبة.. صحيفة إسرائيلية تشن هجوما عنيفا على ترامب بسبب كأس العالم
الرد حاسم ومؤلم.. الجيش الإيراني يهدد واشنطن: أمريكا تقترب من ساعة الصفر
إصابة مواطن بلدغة ثعبان بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية
إجراء عمليتين منظار ركبة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالشرقية.. القصة الكاملة
الجيش الأمريكي يحذر من استهداف قواته في الشرق الأوسط
نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة
لحظات رعب داخل قطار VIP بعد تهشم النافذة وإصابة راكبة في سوهاج| تفاصيل
أكسيوس: أمريكا ترسل العشرات من طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى إسرائيل
الإيسيسكو تصدر مؤلفا علميا حول صحيح الإمام البخاري بمشاركة باحثين من 16 دولة
جامعة العاصمة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2027/2026
شي: الصين تدعم بقوة دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية
في اتصال مع نظيره الأردني.. وزير الخارجية السعودي يدين اعتداءات إيران على الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ملفات مهمة وعاجلة.. تحرك من البرلمان لمد عمل اللجان النوعية في الإجازة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

في خطوة تعكس استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب، تحركت الهيئة البرلمانية لحزب العدل للمطالبة بعدم توقف عمل اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية، لحين متابعة عدد من الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين، والتأكد من تحقيق تقدم ملموس فيها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب باستمرار انعقاد اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في الإجازة، لمتابعة ثلاثة ملفات رئيسية هي العدادات الكودية، والتأمينات، وحذف مستحقين من منظومة الدعم التمويني، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية يجب أن تستمر حتى الوصول إلى نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

العدادات الكودية

وفي ملف العدادات الكودية، قالت النائبة صافيناز طلعت إن المجلس كان من المقرر أن يناقش الأزمة قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبرة أن ما أُعلن بشأن تقنين أوضاع مليون عداد لا يعالج جوهر الأزمة، التي لا تزال تؤثر على ملايين المواطنين، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف.

أما بشأن الدعم التمويني، فأكد النائب علي خليفة أن هناك حالات مستحقة للدعم تعرضت للحذف من المنظومة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات قبل إصدار قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.

وفي السياق ذاته، انتقدت النائبة سحر عتمان عدم إضافة المواليد الجديدة بالتوازي مع تنقية قواعد بيانات الدعم، معتبرة أن هناك تباينًا بين إجراءات تنقية البيانات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ملف التأمينات

وفيما يتعلق بملف التأمينات، قال النائب حسين هريدي إن الملف لم يشهد التقدم المأمول رغم الوعود الحكومية المتكررة، مشيرًا إلى أن أكثر من موعد سبق الإعلان عنه لحسم المشكلات مر دون الوصول إلى حلول نهائية.

من جانبه، أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن البرلمان مطالب بتفعيل دوره الرقابي بصورة أكبر في القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، معلنًا إعادة طرح الملفات الثلاثة خلال الأسبوع المقبل، ومشددًا على أنه لا يجوز انتهاء دور الانعقاد الحالي دون تحقيق تقدم ملموس فيها.

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن لجنة القوى العاملة كانت قد تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة البرلمانية للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى نتائج عملية يستفيد منها المواطنون.

النواب العدادات الكودية البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

الأهلي

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

تنسيق الصف الأول الثانوي

دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

بالصور

نتائج مبشرة.. دواء مستخدم لهشاشة العظام يهاجم السبب الجذري لآلام الظهر المزمنة

دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة
دواء هشاشة العظام قد يُحدث ثورة في علاج آلام الظهر المزمنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد